В ночь на 18 апреля в Киеве на Лесном проспекте посреди улицы убили молодого парня. Как пишет издание «Информатор», убитым оказался 25-летний гражданин Азербайджана.

Отмечается, что у убитого был конфликт с другим мужчиной, который перерос в драку. В ходе стычки оппонент достал нож и нанес смертельные ранения парню.

По предварительной информации, подозреваемого в убийстве задержали в Борисполе.

В полиции пока ничего не сообщили о данном преступлении.

Как отмечается в видеосюжете «Стражей Эспресо», убитый работал в магазине цветов. Неподалеку от места работы тело и было обнаружено.

Правоохранители проводят следственные действия.