Познер отказался считать Пушкина русским писателем

"Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ", — написал он на сайте Познер Online.

При этом журналист уточнил, что сам Александр Сергеевич считал себя русским. По его словам, в Пушкине словно есть "прививка от вечной русской тоски". Для сравнения он привел в пример другого отечественного поэта.

"Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем", — отметил Познер.

Он добавил, что взял бы интервью у Пушкина, если бы у него была такая возможность. Познер предположил, что беседа с поэтом шла бы трудно, потому что Александр Сергеевич был "человеком сложным, порой очень злым". Однако, с другой стороны, получился бы "искрометный разговор", уверен телеведущий.

"Какой же он был умный, как он все понимал", — заключил журналист.