Вице-премьер Чехии и министр промышленности и торговли Каре Хандличек сказал в субботу вечером журналистам, что последние события могут привести к тому, что Россия не будет допущена к конкурсу на постройку нового блока атомной электростанции Дукованы. Контракт — весьма лакомый кусок, ценой в 6 миллиардов евро, может уйти в другие руки.

Взаимные высылки дипломатов Прагой и Москвой, споры вокруг российской вакцины «Спутник V» в Чехии не способствуют нормальному развитию взаимоотношений. Только что прозвучал новый сигнал тревоги из Праги.

Как сообщал haqqin.az, правительство этой страны заявило о высылке 18 российских дипломатов, которые, по версии чешских властей, были идентифицированы как офицеры спецслужб России. По данным чешской службы безопасности, они были связаны с взрывом на воинском складе вооружения в 2014 году, когда погибли два человека.

Высылка дипломатов совпала по времени с конкурсом на постройку нового энергоблока АЭС в Чехии, принадлежащей государству посредством предприятия CEZ.

«Это происшествие, ясное дело, может повлиять на конкурс. Это очень серьезное дело. Всякие такого рода действия, если подтверждаются, без сомнения, должны иметь последствия», - написал Хандличек в текстовом сообщении.

Reuters обращает внимание на то, что контракт на сумму как минимум 6 миллиардов евро - единственная крупнейшая инвестиция страны-члена ЕС и НАТО. Кроме российского «Росатома» за право строить блок борются американский концерн Westinghouse, французский EdF и южнокорейский KHNP.

Чешское министерство промышленности уже начало первый отборочный этап, предваряющий официальный конкурс. Рассчитывают, что он пройдет в конце текущего года, когда после выборов, которые запланированы на октябрь, у руля встанет новое правительство Чехии.

Подчеркивается, что участие в конкурсе «Росатома» уже вызывало возражение депутатов от оппозиции в чешском парламенте.

Допуск России, а также Китая к конкурсу оспаривали также чешские спецслужбы. В конце концов китайцев было решено вывести из игры, а что касается России, то мнения разделились и решение повисло в воздухе.

Политика, как известно, продолжение экономики другими средствами. И тут чешские власти очень ясно демонстрируют свое понимание этой истины.