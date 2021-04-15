В сообщении для прессы по итогам встречи сказано, что США и Китай пришли к согласию в том, что нужны более энергичные действия в борьбе с изменениями климата, и декларируют сотрудничество в этой области.

Серьезные соперники, две мировые державы, между которым давно пробежала черная кошка, все-таки нашли точки соприкосновения и готовы сотрудничать. Об этом стало известно в ходе визита специального посланника США Джона Керри в Шанхай на переговоры со своим коллегой Синь Чжэньхуа.

Согласно сообщению госдепартамента США, обе стороны согласились продискутировать конкретные действия, которые имеют целью уменьшение выбросов в атмосферу вредных химических соединений, в частности экологические методы накопления и хранения энергии. Эти дискуссии должны будут пройти еще до запланированной на ноябрь текущего года климатической конференции в шотландском Глазго.

«Соединенные Штаты и Китай будут участвовать в двухстороннем сотрудничестве, а также в сотрудничестве с иными государствами с целью положить конец климатическому кризису, который должен быть воспринят со всей требующейся серьезностью», - гласит сообщение госдепартамента США. Провозглашены совместные действия с целью реализации пунктов Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году. Интересно, что одним из тех, кто тогда подписал документ, был как раз Джон Керри, в то время госсекретарь США при президенте Бараке Обаме.

Из этого соглашения, как известно, громко заявив об этом, США вывел предыдущий президент Дональд Трамп. Однако, как и обещал новый глава Белого дома Джо Байден, он сразу после инаугурации вернул свою страну в Парижское соглашение и делает новые шаги по реализации важного международного документа.

Надо отметить, что Керри стал первым высоким представителем администрации Байдена, кто посетил Китай. Этот визит дает надежду, как подчеркивают наблюдатели, что обе стороны смогут взаимодействовать в сфере борьбы с изменениями климата, несмотря на напряженность в отношениях меду ними в других областях.

Именно на Соединенные Штаты и Китай приходится почти половина всех выбрасываемых в атмосферу вредных пылевых субстанций и парниковых газов, которые приводят к потеплению климата на всей планете. Об этом только что сообщила niezalezna.pl.

Новый и, скажем, прямо-таки неожиданный шаг администрации Байдена — важный сигнал мировым лидерам. Изменения климата уже не просто стоят на пороге, они уже вламываются в уютный дом человечества, которое своими руками открыло ящик Пандоры и теперь вынуждено спасаться от собственной самоуверенности. Встреча в Шанхае весьма символична на фоне непростой ситуации в Южно-Китайском море. Возможно, это начало разрядки...