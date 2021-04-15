Судя по официальным заявлениям российских чиновников, можно подумать, что западные санкции Москве нипочем. Правда, некоторые из них все же отмечают влияние их на экономику, но в малой степени. Мнения действительно разные, что характеризует и ситуация с иностранными инвестициями - наиболее чувствительной к любым переменам сфере.

По сообщению Банка России, в первом квартале текущего года объем прямых зарубежных инвестиций в российские компании увеличился на 4,7 млрд долларов. А за аналогичный период в прошлом году, году пандемии, инвестиции в национальную экономику, напротив, сократились на 4,1 млрд долларов. При этом общий объем зарубежных вложений в 2020 году составил 7,2 млрд. В нынешнем же году, по ожиданиям российского правительства, объем привлекаемых из-за рубежа средств возрастет на 3,1%, а в 2022 году – уже на 5-6%. А по подсчетам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, до 2024 года в экономику страны будет вложено и вовсе 3 трлн рублей в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Но параллельно Центробанк РФ приводит и другие данные. Так, по его сообщению, иностранцы за тот же период продали российские гособлигации на 3,2 млрд долларов. Да, в первом квартале продажа нерезидентами облигаций федерального займа (ОФЗ) и евробондов России превысила покупку на эту сумму, хотя годом ранее в этот период был чистый приток денег иностранцев на 0,6 млрд долларов (покупка за вычетом продаж). В прошлом году чистый приток иностранцев в российские ОФЗ и евробонды составил 3,9 млрд долларов. Таким образом, доля иностранцев в госдолге России снизилась до уровня первых санкций.

При этом российские компании в течение квартала снизили вывод средств из РФ. И чистый отток капитала (отток больше притока) составил 11,8 млрд долларов против 18,1 млрд долларов годом ранее. И вот что интересно - отмечен приток инвестиций обратно в российские компании в объеме 4 млрд долларов за квартал. Именно этот фактор снизил общий вывоз капитала из страны. В прошлом году российские компании возвращали иностранные кредиты, а в этом больше покупают иностранных активов. В течение квартала банки и прочие секторы тоже увеличили иностранные активы при практически не изменившихся обязательствах перед нерезидентами.

Но иностранные инвесторы продолжают продавать и российские акции, продажи в марте составили 33,6 млрд рублей против 38,2 млрд рублей в феврале. Основными покупателями акций тоже выступали некредитные финансовые организации (16,6 млрд руб.) и системно значимые банки (12,1 млрд руб.). Между тем российский фондовый рынок вырос в марте по всем отраслям, кроме транспорта. Правда, во второй половине марта отмечено незначительное снижение фондовых индексов на фоне появления сообщений о новых санкциях США против России.

Так, индексы Мосбиржи и РТС выросли в прошлом месяце на 5,8% и 4,6% соответственно. Основной вклад в рост фондового рынка внесли нефтегазовая и банковская отрасли, подорожали и акции металлургических компаний (+ 5,4%) и розничных продавцов (+ 4%). Остальные отраслевые индексы подросли менее чем на 1%. А что касается облигаций, то в марте продавцами бумаг выступали некредитные финансовые организации, продажи составили 27,2 млрд руб. Покупателями стали банки, объем покупок достиг 38,4 млрд руб.