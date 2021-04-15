Инвесторы убегают из России и с развивающихся рынков наш обзор
Судя по официальным заявлениям российских чиновников, можно подумать, что западные санкции Москве нипочем. Правда, некоторые из них все же отмечают влияние их на экономику, но в малой степени. Мнения действительно разные, что характеризует и ситуация с иностранными инвестициями - наиболее чувствительной к любым переменам сфере.
По сообщению Банка России, в первом квартале текущего года объем прямых зарубежных инвестиций в российские компании увеличился на 4,7 млрд долларов. А за аналогичный период в прошлом году, году пандемии, инвестиции в национальную экономику, напротив, сократились на 4,1 млрд долларов. При этом общий объем зарубежных вложений в 2020 году составил 7,2 млрд. В нынешнем же году, по ожиданиям российского правительства, объем привлекаемых из-за рубежа средств возрастет на 3,1%, а в 2022 году – уже на 5-6%. А по подсчетам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, до 2024 года в экономику страны будет вложено и вовсе 3 трлн рублей в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Но параллельно Центробанк РФ приводит и другие данные. Так, по его сообщению, иностранцы за тот же период продали российские гособлигации на 3,2 млрд долларов. Да, в первом квартале продажа нерезидентами облигаций федерального займа (ОФЗ) и евробондов России превысила покупку на эту сумму, хотя годом ранее в этот период был чистый приток денег иностранцев на 0,6 млрд долларов (покупка за вычетом продаж). В прошлом году чистый приток иностранцев в российские ОФЗ и евробонды составил 3,9 млрд долларов. Таким образом, доля иностранцев в госдолге России снизилась до уровня первых санкций.
При этом российские компании в течение квартала снизили вывод средств из РФ. И чистый отток капитала (отток больше притока) составил 11,8 млрд долларов против 18,1 млрд долларов годом ранее. И вот что интересно - отмечен приток инвестиций обратно в российские компании в объеме 4 млрд долларов за квартал. Именно этот фактор снизил общий вывоз капитала из страны. В прошлом году российские компании возвращали иностранные кредиты, а в этом больше покупают иностранных активов. В течение квартала банки и прочие секторы тоже увеличили иностранные активы при практически не изменившихся обязательствах перед нерезидентами.
Но иностранные инвесторы продолжают продавать и российские акции, продажи в марте составили 33,6 млрд рублей против 38,2 млрд рублей в феврале. Основными покупателями акций тоже выступали некредитные финансовые организации (16,6 млрд руб.) и системно значимые банки (12,1 млрд руб.). Между тем российский фондовый рынок вырос в марте по всем отраслям, кроме транспорта. Правда, во второй половине марта отмечено незначительное снижение фондовых индексов на фоне появления сообщений о новых санкциях США против России.
Так, индексы Мосбиржи и РТС выросли в прошлом месяце на 5,8% и 4,6% соответственно. Основной вклад в рост фондового рынка внесли нефтегазовая и банковская отрасли, подорожали и акции металлургических компаний (+ 5,4%) и розничных продавцов (+ 4%). Остальные отраслевые индексы подросли менее чем на 1%. А что касается облигаций, то в марте продавцами бумаг выступали некредитные финансовые организации, продажи составили 27,2 млрд руб. Покупателями стали банки, объем покупок достиг 38,4 млрд руб.
В то же время системно значимые банки избавлялись от облигаций, продажи составили 8,7 млрд рублей. Иностранцы продали корпоративных облигаций на 2,4 млрд рублей. Общий объем российского рынка корпоративных облигаций (по номиналу) почти не изменился в марте, продажи составили 29,6 млрд рублей, ни в одной отрасли не произошло существенных размещений или погашений. Инвесторов беспокоит общая нестабильность в мире – плохая вакцинация в странах, рост пандемии. Боятся они и обрушения рынков в РФ после новых санкций и из-за растущей напряженности на границе с Украиной.
На этом фоне эксперты прогнозируют, что растущая инфляция в США заставит американский Центробанк резко повысить ставку. При этом кредиты подорожают, что приведет к сокращению фондовых операций и бегству инвесторов с развивающихся рынков. Инвесторы выводят деньги из развивающихся рынков из-за нестабильности. Рекордно падает стоимость облигаций Бразилии, России и Мексики – также, как и годом ранее во время начала пандемии. Распродаются и акции – из всех акций развивающихся стран за два месяца выведено 670 млн долларов.
Значит, действительно не только в санкциях дело. Во всяком случае пока. США и Евросоюз не решаются нажимать до упора на санкционные тормоза – последствия такого шага трудно предсказать. Ведь экономическая ситуация в западных странах тоже оставляет желать лучшего. И проблема не только в инвестициях. Лихорадит биржи, что говорит о необходимости проведения более продуманной политики мировыми лидерами.