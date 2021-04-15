В Азербайджане выявлено еще 2 144 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 1 923 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Согласно информации, 33 пациента с коронавирусом скончались.

Всего до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 300 666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 264 403 человека вылечились, 4 140 скончались, число активных больных – 32 123.

За последние сутки в стране проведено 12 184, за прошедшее время – 3 108 924 теста на коронавирус.