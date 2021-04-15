Жители Лерика обратились к президенту: «Чиновники вырубили леса, а землю поделили»

«В селе Пештатук пастбищные земли и лесные участки захвачены под предлогом того, что там что-то делают. Но если нет пастбищ, то и скот содержать нельзя. Из-за этого много семей лишились дохода. Потому растет поток уезжающих в Баку. В деревне по пальцам можно пересчитать оставшихся молодых людей. А все потому, что ООО Cənub Turizm və İstirahət Mərkəzi самоуправно захватило сельские земли», - рассказывает местный житель.

В Лерикском районе не прекращаются жалобы по поводу захвата земель в селе Пештатук. Сельчане рассказали, как самые лучшие земли захватили различные организации и компании.

По его словам, жители села Пештатук уже обратились в связи с этим к главе государства.

«Чиновники в Баку делят наши земли между собой. Руководство района бессильно перед ними. Над рекой Лянкяранчай свободных мест уже нет. Леса вырублены, построены рестораны и зоны отдыха. А сельская молодежь вынуждена искать работу в других местах», - говорит мужчина.

Заместитель главы Исполнительной власти Лерикского района Габиль Меликов прокомментировал радио «Азадлыг» сложившуюся ситуацию.

«В селе Пештатук 70 частных домов, в которых проживают свыше 500 человек. Эти участки, о которых идет речь, предпринимателям дало Министерство экологии и природных ресурсов. Это лесная зона, лесные участки. Но жители села всегда пасли там свой скот. Местные власти теперь меж двух огней - гражданами и предпринимателями. Жители села недовольны. А сейчас этот вопрос дошел уже до Администрации президента. Мы просим предпринимателя остановить работы, а он нам отвечает, что это его земля. На самом деле предприниматели не виноваты», - заявил чиновник.

Когда журналисты «Радио Свобода» готовили материал о земельных участках в Лерике, они снова связались с Габилем Меликовым. Он признался, что пока нет решения о передаче земель туристическому центру.

«Минэкологии пока не приняло решение. Но на территории работы не остановлены. Жители села возмущаются. ООО Cənub Turizm və İstirahət Mərkəzi продолжает строительство. Эта компания приобрела еще 6 гектаров леса, можно сказать, прямо в селе», - сказал замглавы района.

В свою очередь исполнительный директор ООО Cənub Turizm və İstirahət Mərkəzi Вюсал Гулузаде заявил, что у их компании есть все необходимые документы на землю.

«Это клевета. У нас есть договора, другие документы на землю. Мы высадили 7 тысяч деревьев на пустых участках в лесах. А они рубят эти деревья, сжигают их. Жители села говорят, что это их земли. Но эти лесные участки в соответствии с законом передали нам. Государство предоставило. В настоящее время у нас есть выписки на 5 гектаров» - сказал директор компании.

Журналистам не удалось связаться по этому вопросу с Министерством экологии и природных ресурсов.