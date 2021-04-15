США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме

Американская сторона утверждает, что для России будут последствия в случае смерти Алексея Навального в колонии. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона "сообщила властям России о том, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом". "Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет", - добавил помощник американского лидера.

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, состояние Навального оценивается врачами как удовлетворительное.