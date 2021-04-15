Мощное землетрясение на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье вечером на Тайване и ощущалось во многих районах этого острова. Об этом сообщила тайваньская сейсмологическая служба, зарегистрировавшая подземные толчки в 22:11 по местному времени.

Их эпицентр находился на восточном побережье, в 19,2 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15 км. Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Чжанхуа, в целом ряде городов. Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.