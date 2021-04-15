Ученые определили три этапа старения человека

Ученые из Стэнфордского университета в США поставили под сомнение версию о ежедневном старении и заявили о трех возрастных точках, когда тело человека действительно меняется.

Как сообщило издание Focus, специалисты проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Они изучили около трех тысяч различных типов белков и пришли к выводу, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне.

Ученые связали эти колебания с переменами в организме в целом. Хотя пока неясно, как именно белки или состав крови влияют на старение, опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.

Ранее сотрудники Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне провели пилотное клиническое испытание препарата, представляющего собой смесь глицина и ацетилцистеина. Результаты показали, что это лекарство устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности пожилых людей.