МИД России: Запад нагнетает истерию во всем мире

"Наши западные партнеры хотят навязать всему миру ощущение тревожности... нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности. Делается это намеренно... специально... Ответ понятен. Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 1".

По словам дипломата, только за последние 10 дней большое количество материалов было посвящено якобы "началу агрессии России в отношении Украины".

"Так и писали, ровно в этих словах и выражениях. Мало того... использовали постановочные кадры, выдавая украинскую технику, в частности танки, за российские, выдавая украинские железнодорожные станции за российские и выдавая это за намерение России или уже как свершившийся факт якобы начало некой агрессивной кампании нашей страны в отношении Украины", - отметила Захарова.