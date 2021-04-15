Азербайджан завоевал две медали на чемпионате Европы по дзюдо

В решающей схватке за медаль он победил россиянина Нияза Ильясова.

Таким образом, на чемпионате Европы, который завершается сегодня, сборная Азербайджана завоевала две бронзовые награды. Напомним, в пятницу медаль взял Кярамят Гусейнов (60 кг).

Коцоев стартовал сегодня с победы над австрийцем Аароном Фара. В 1/8 финала он одолел венгра Шомбора Вега, но в четвертьфинале уступил Илие Суламанидзе из Грузии. В утешительной сетке Зелим выиграл схватку с французом Сирилом Маре, а затем уже взял верх над Ильясовым.

В этом же весе Эльмар Гасымов проиграл в первом раунде будущему чемпиону – бельгийцу Тома Никифорову.

Наш супертяж Ушанги Кокаури (свыше 100 кг), как и Эльмар, завершил выступление после первой же схватки. В 1/8 финала он проиграл австрийцу Даниэлю Аллершторферу.

Не очень повезло с жеребьевкой и Ирине Киндзерской (свыше 78 кг). Она уступила в 1/8 финала француженке Леа Фонтейн, которая затем добралась до финала.

Вчерашний день для сборной Азербайджана получился и вовсе безмедальным. В весовой категории до 81 кг Хидаят Гейдаров проиграл на старте немцу Никласу Блойхлю, а Мурад Фатиев – будущему чемпиону Ведату Албайраку из Турции.