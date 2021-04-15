Кадры оперативной съемки ФСБ с задержанием имеющего двойное гражданство Соединенных Штатов и Беларуси юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуты были представлены в репортаже на канале «Россия 1».

Подозреваемые в подготовке переворота в Беларуси хотели разграбить и присвоить имущество президента страны Александра Лукашенко, а также организовать «демократию по опыту Польши».

По представленным данным, подозреваемых позвали в «Корчму» на Садовом кольце в Москве. Находясь в вип-комнате, Федута с Зенковичем сразу заявили о том, что их цель — убийство Лукашенко.

Также они заявили о планах на блокировку Внутренних войск и ОМОНа и о «занятии нескольких символических объектов в центре города», в число которых входили радиостанция и ТВ-канал для того, чтобы вынести в массы свое обращение.

Также подозреваемые подготовили и предоставили список лиц, занимающих высокопоставленные должности в органах власти Беларуси, которых тоже планировалось убить или вывезти в концлагерь.

«Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», — указал Федута.

На встрече в Москве подчеркивалось, что основной целью в начале переворота должно было стать устранение Лукашенко.

Помимо основной цели — устранения Лукашенко — Зенкович и Федута предложили генералам разграбить и присвоить имущество белорусского президента.

«Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять, тихонечко, при случае», — говорил Зенкович, предположив, что деньги Лукашенко находятся в Острошицком городке.

17 апреля Лукашенко рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его сыновей. По словам белорусского президента, к этому причастны спецслужбы США. В этот же день в ФСБ России подтвердили задержание белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые подозреваются в планировании военного переворота в Беларуси и покушения на президента Беларуси.