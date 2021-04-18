«Натик повысил скорость автомобиля, а Ульви сделал ему замечание… и убил» haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу 26-летнего жителя села Адалы Шемахинского района Ульви Махмудова, обвиняемого в умышленном убийстве.
Согласно информации собкора haqqin.az, Ульви Махмудов несколько лет назад в период прохождения им военной службы нанес ножевые ранения своему сослуживцу, а в прошлом году совершил такое же преступление в поселке Балаханы. На этот раз раненного им 33-летнего Натика Мамедова спасти не удалось.
Семья Махмудовых четыре года назад переехала из Шемахинского района в Баку и поселилась в поселке Балаханы. Ульви работал на разных стройках, а его брат Мехрадж - продавец в магазине телефонов.
В своих показаниях обвиняемый Ульви Махмудов сообщил, что в день инцидента после работы домой не поехал, а остался ночевать у приятеля Джейхуна, с которым вместе трудились на стройке. А направляясь утром на работу, встретил другого приятеля – Джамала.
«Знал его с тех пор, как был разнорабочим в Балаханы. Джамал жил неподалеку от нашей работы, а потому мог приносить из дома чай, воду. Мне он всегда давал и то, и другое. Так и подружились. Случайно встретившись, понятное дело, принялись говорить, кто сейчас где работает, чем занимается».
Беседуя, приятели заметили мчавшийся по улице «Москвич». Подъезжая к мирно беседующим парням, автомобиль лихо затормозил. Приятелям это не понравилось, и Ульви, как он уверяет, очень вежливо сделал замечание сидевшему за рулем, мол, нельзя так ездить, мог на них налететь и покалечить.
Упрек задел водителя, он вышел из машины и с вызовом заявил приятелям, что как считает нужным, так и ездит, и нечего всяким тут ему указывать.
«Мало того, он еще и ударил меня кулаком в грудь. Я отлетел к стене дома, но скандалист не остановился и врезал мне по лицу. Стерпеть такое я не мог – вытащил из кармана нож и вонзил в обидчика. Поняв, что серьезно его ранил, быстро ушел. Домой не пошел, вернулся к Джейхуну. Ничего ему не сказав, попросил телефон и позвонил своему брату – Мехраджу. Ему я признался, что ударил человека ножом. Еще не знал, что тот умер. Брат предложил прийти к нему в магазин. Уже подходил туда, когда меня задержали полицейские. Тогда и узнал, что раненный мной не выжил и звали его Натик. Знаком с ним не был, первый раз тогда увидел. Да и скандалили с ним минуту-две. Я не хотел его убивать…» - заявил суду Ульви Махмудов.
Хатира Гурбанова, мать погибшего Натика Мамедова, который работал мастером по изготовлению надгробий, сказала, что о ранении сына ей сообщил по телефону его друг.
«Работаю медсестрой в больнице. В 9 часов мне позвонил друг сына Вюгар и сказал, что везет Натика в больницу. Я шла домой после ночного дежурства. На такси быстро вернулась обратно в больницу. За что его убили, не знаю. Он ни с кем не враждовал…» - сказала потерпевшая.
Затем показания дал свидетель Джамал Ягубов. «С Натиком был знаком, он из нашего поселка. Ульви тоже знаю, вместе работали на разных стройках. «Москвич» Натика действительно рядом с нами увеличил скорость. Ульви сделал замечание водителю, а тот сначала ругался, а потом набросился на него с кулаками. Ульви разозлился, достал нож и ударил Натика. А потом сбежал… Натик сначала хотел уехать, даже открыл дверцу машины, но потом упал на сиденье. Стали собираться люди, и через пару минут прибежал друг Натика – Вюгар. Он усадил раненого на пассажирское сиденье и увез. К тому времени Натик уже потерял сознание», - сообщил свидетель.
Выслушали на заседании суда и свидетеля Вюгара Шейдаева. «Работали вместе с Натиком на кладбище в Балаханы, делали надгробия. Обычно каждый день в это время Натик по этой улице ехал на работу. В тот день я уже ждал его, когда прибежал какой-то мальчишка и сказал, что Натика ударили ножом. Я побежал на место происшествия. Натик был уже без сознания, почти не дышал, и рана очень кровоточила. Довез до больницы, но врачи констатировали смерть моего друга», - сообщил Шейдаев.
Процесс по делу продолжается.