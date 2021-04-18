Согласно информации собкора haqqin.az, Ульви Махмудов несколько лет назад в период прохождения им военной службы нанес ножевые ранения своему сослуживцу, а в прошлом году совершил такое же преступление в поселке Балаханы. На этот раз раненного им 33-летнего Натика Мамедова спасти не удалось.

Семья Махмудовых четыре года назад переехала из Шемахинского района в Баку и поселилась в поселке Балаханы. Ульви работал на разных стройках, а его брат Мехрадж - продавец в магазине телефонов.

В своих показаниях обвиняемый Ульви Махмудов сообщил, что в день инцидента после работы домой не поехал, а остался ночевать у приятеля Джейхуна, с которым вместе трудились на стройке. А направляясь утром на работу, встретил другого приятеля – Джамала.

«Знал его с тех пор, как был разнорабочим в Балаханы. Джамал жил неподалеку от нашей работы, а потому мог приносить из дома чай, воду. Мне он всегда давал и то, и другое. Так и подружились. Случайно встретившись, понятное дело, принялись говорить, кто сейчас где работает, чем занимается».

Беседуя, приятели заметили мчавшийся по улице «Москвич». Подъезжая к мирно беседующим парням, автомобиль лихо затормозил. Приятелям это не понравилось, и Ульви, как он уверяет, очень вежливо сделал замечание сидевшему за рулем, мол, нельзя так ездить, мог на них налететь и покалечить.

Упрек задел водителя, он вышел из машины и с вызовом заявил приятелям, что как считает нужным, так и ездит, и нечего всяким тут ему указывать.

«Мало того, он еще и ударил меня кулаком в грудь. Я отлетел к стене дома, но скандалист не остановился и врезал мне по лицу. Стерпеть такое я не мог – вытащил из кармана нож и вонзил в обидчика. Поняв, что серьезно его ранил, быстро ушел. Домой не пошел, вернулся к Джейхуну. Ничего ему не сказав, попросил телефон и позвонил своему брату – Мехраджу. Ему я признался, что ударил человека ножом. Еще не знал, что тот умер. Брат предложил прийти к нему в магазин. Уже подходил туда, когда меня задержали полицейские. Тогда и узнал, что раненный мной не выжил и звали его Натик. Знаком с ним не был, первый раз тогда увидел. Да и скандалили с ним минуту-две. Я не хотел его убивать…» - заявил суду Ульви Махмудов.

Хатира Гурбанова, мать погибшего Натика Мамедова, который работал мастером по изготовлению надгробий, сказала, что о ранении сына ей сообщил по телефону его друг.

«Работаю медсестрой в больнице. В 9 часов мне позвонил друг сына Вюгар и сказал, что везет Натика в больницу. Я шла домой после ночного дежурства. На такси быстро вернулась обратно в больницу. За что его убили, не знаю. Он ни с кем не враждовал…» - сказала потерпевшая.