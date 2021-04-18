Президент Армении нарисовал Арарат, посол Турции показала высоту горы фото
Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в Facebook фотографию со страницы книги почетных гостей в ее резиденции. На ней видна запись президента Армении Армена Саркисяна, который на этой неделе находился в Тбилиси с официальным визитом. Фотокорреспонденты Sputnik Армения зафиксировали этот момент.
Президент Армении нарисовал Арарат, посол Турции показала высоту горы.
«Выражаю искреннее удовлетворение приглашением президента Саломе Зурабишвили посетить Грузию. Я уверен, что результаты этого визита укрепят отношения армянского и грузинского народов на благо наших будущих поколений», - написал Саркисян в книге.
Президент Армении также сопроводил запись рисунком с контурами горы Агрыдаг (Арарат), которая находится на территории Турции.
Отметим, что сегодня посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган ответила на провокацию, совершенную президентом Армении Арменом Саркисяном во время его официального визита в Тбилиси.
Ağrı Mountain is the highest mountain in TURKEY, 🇹🇷w/5137 m. Google translates to Georgian:— ceren yazgan (@fcyazgan) April 18, 2021
აგრიას მთა არის ყველაზე მაღალი მთა თურქეთში 5137 მ. To Armenian:
Ագրի լեռը ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ամենաբարձր լեռն է ՝ 5137 մ:
Just making sure facts don't get lost in caricaturistic diplomacy.🙄🗻🇹🇷 pic.twitter.com/2qq9iF1v5e
«Гора Агры является самой высокой горой в Турции», - написала дипломат на своей странице в Twitter.
Она также продублировала эту информацию на грузинский и армянский языки, добавив, что это сделано, чтобы факты не потерялись в карикатурной дипломатии.