Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в Facebook фотографию со страницы книги почетных гостей в ее резиденции. На ней видна запись президента Армении Армена Саркисяна, который на этой неделе находился в Тбилиси с официальным визитом. Фотокорреспонденты Sputnik Армения зафиксировали этот момент.

Президент Армении нарисовал Арарат, посол Турции показала высоту горы.

«Выражаю искреннее удовлетворение приглашением президента Саломе Зурабишвили посетить Грузию. Я уверен, что результаты этого визита укрепят отношения армянского и грузинского народов на благо наших будущих поколений», - написал Саркисян в книге.

Президент Армении также сопроводил запись рисунком с контурами горы Агрыдаг (Арарат), которая находится на территории Турции.

Отметим, что сегодня посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган ответила на провокацию, совершенную президентом Армении Арменом Саркисяном во время его официального визита в Тбилиси.