Президент Армении нарисовал Арарат, посол Турции показала высоту горы.

Ağrı Mountain is the highest mountain in TURKEY, 🇹🇷w/5137 m. Google translates to Georgian:

აგრიას მთა არის ყველაზე მაღალი მთა თურქეთში 5137 მ. To Armenian:

Ագրի լեռը ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ամենաբարձր լեռն է ՝ 5137 մ:



Just making sure facts don't get lost in caricaturistic diplomacy.🙄🗻🇹🇷 pic.twitter.com/2qq9iF1v5e