Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 18 апреля 2021, 23:29

Помочь Нетаньяху сформировать новое правительство может сегодня либо чудо, либо угрозы со стороны Ирана… После победы Джо Байдена, подходы США и Израиля к путям достижения стабильности на Ближнем Востоке расходятся, как в море корабли. Что само по себе – сигнал крайне тревожный. Пока обе стороны стараются выдать эти противоречия всего лишь за досадную размолвку – мол, даже у старых друзей такое случается! Но если наметившееся недопонимание будет углубляться и впредь, это может привести к куда более серьезным политическим разборкам с взаимными претензиями и даже, не исключено, к замораживанию на неопределенный срок диалога между Вашингтоном и Иерусалимом.

Характерно, что в оценке значимости ближневосточного региона у республиканцев и демократов нет и никогда не было принципиальных разногласий. Во-первых, обе партии считают этот регион зоной первоочередных стратегических интересов американской внешней политики. Кроме того, Ближний Восток в их понимании – и есть та самая посудная лавка, где любой необдуманный шаг или высказанная сгоряча претензия могут привести к катастрофическим последствиям глобального масштаба. Другое дело, когда речь заходит об уровне доверия Белого Дома к высшему руководству Израиля, за которым, собственно, и скрываются главные противоречия между демократами и республиканцами. Возвращаясь к сравнению Ближнего Востока с посудной лавкой, подчеркну: если в понимании Трампа Израиль в этой пресловутой лавке - умный и расчетливый хозяин, которому США могут полностью доверять, то Байден видит в нем большого и упрямого слона, готового ради своей безопасности переколотить в лавке всю посуду, включая ныне весьма ценную для демократов вазу отношений с Ираном. Аналитики по сей день задаются вопросом, что же, все-таки, побудило Байдена публично провозгласить, едва переступив порог Овального кабинета, возвращение к ядерной сделке с Ираном? И почему демократы и в Конгрессе, и в Сенате дружно ищут инструменты сближения с Тегераном именно в тот момент, когда иранская ядерная угроза, по сути, создала все предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке, подтолкнула ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан к налаживанию дипломатических отношений с Израилем и даже подготовила почву для переговоров о создании так называемого «Ближневосточного НАТО» с участием вооруженных сил Египта, Израиля и монархий Персидского Залива? А оно того стоит? Сам Байден ответил на эти вопросы опосредовано, отметив в одном из своих редких интервью, что его взгляды на внешнюю политику соответствуют ценностям и принципам Демократической партии США. Из чего становится очевидным намерение 46-го президента строить внешнюю политику по лекалам своего товарища по партии, «архитектора» иранской ядерной сделки экс-президента США Барака Обамы. Что, собственно, Байден и делает, «забывая» включить Иран в перечень государств, преследующих граждан за политические убеждения, вычеркивая хуситов из «черного списка» террористов, возвращая США под юрисдикцию Совета по правам человека ООН – нелепой политический структуры, которую контролируют Китай, Россия, Куба, Ливия, Венесуэла…

Верность Джо Байдена принципам корпоративной преемственности, безусловно, похвальна. Хотя и не перечеркивает тот факт, что после суровых экономических санкций республиканской администрации Трампа нынешнее отношение Белого Дома к режиму аятолл очень напоминает стремление коррумпированных судей заменить пожизненный срок на условно-досрочное освобождение. При таком раскладе нет ни малейшего смысла комментировать реакцию Израиля. Как, впрочем, и политическую наивность представителей администрации Байдена, призывающих израильское руководство воздержаться от публичных обсуждений иранской тематики, прекратить муссировать причастность или непричастность Моссада к взрыву на ядерном объекте в Натанзе, сбавить драматизм в сообщениях о таинственных ударах по иранским судам в Персидском Заливе и вообще строго придерживаться «политики туманности», отход от которой может помешать Соединенным Штатам вернуть Иран к условиям ядерной сделки 2015 года. В условиях, когда шансы Биньямина Нетаньяху сформировать новое правительство просматриваются только теоретически, а любая информация, подтверждающая решимость Ирана заполучить собственное ядерное оружие, повышает электоральную привлекательность партии Ликуд и её лидера, призывы, доносящиеся из Белого Дома, вряд ли будут услышаны до формирования нового правительства, или, что еще неприятнее, до оглашения итогов пятых за два года парламентских выборов. Другими словами, речь идет о надвигающемся конфликте интересов в американо-израильском стратегическом партнерстве, каковых в XXI веке, похоже, еще не было. Назревающий конфликт с могучим заокеанским союзником уже сегодня вызывает обеспокоенность обывателей: «Неужели все так серьезно?!..» и критику политических конкурентов Нетанияху: «А оно того стоит?..» Что есть «экзистенциальная угроза»? В этой связи припоминается заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который в интервью корреспонденту ВВС пафосно назвал Азербайджан «экзистенциальной угрозой Армении». Последовавшие спустя события 44-дневной Карабахской войны полностью опровергли странное умозаключение армянского премьера, которому, по-видимому, неточно перевели смысл выражения «экзистенциальная угроза». Кстати, чисто теоретически у Азербайджана, одержавшего в 44-дневной Карабахской войне блистательную победу, были все возможности стать именно той угрозой, которую имел ввиду Никол Пашинян. Для этого азербайджанская армия должна была вторгнуться на территорию Армении, разрушить Ереван, восстановить мечеть в Эчмиадзине, вернуть исконное название озера Севан – Гейча…

Но Азербайджанской Республике, как известно, вполне хватило возвращения оккупированных врагом земель, на которых она начала строить и восстанавливать то, что разрушили, сожгли и вытоптали соотечественники Никола Пашиняна… Впрочем, вернемся к премьер-министру Армении. Если он и впредь намерен публично использовать выражение «экзистенциальная угроза», советую ему приводить, как наиболее яркий пример, Исламскую Республику Иран! Ибо абсолютно все и даже больше, что, по словам Никола Пашиняна, Азербайджан намеревался сделать с Арменией, Иран и его прокси в Ливане, Сирии и секторе Газы однозначно и без малейших колебаний сделают с Израилем. Если, конечно, им представится такая возможность. Не случайно аятоллы чуть ли не с каждого постамента декларируют основные приоритеты Исламской Республики Иран, в числе которых – задача «стереть с лица земли ненавистное сионистское образование». Что же касается американо-израильских разногласий по иранской теме, то важно отметить, что Израиль по сей день не сделал ни одного официального или даже завуалированного заявления, указывавшего на его готовность признать законным возобновление ядерной сделки с Ираном. А после того, как гендиректор МАГАТЭ зафиксировал в своем отчете, что Иран, как минимум, на четырех объектах осуществлял незаявленную деятельность с ядерными материалами и не проинформировал МАГАТЭ о том, где находятся эти материалы, аналитики называют позицию Израиля не только однозначной, но и непримиримой.