Принц Гарри не задержится в Британии после похорон принца Филиппа

Британский принц Гарри вернется 19 апреля в США после похорон своего деда герцога Эдинбургского Филиппа, которые состоялись на территории Виндзорского замка в субботу. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворе.

По их сведениям, ночь с воскресенья на понедельник принц Гарри снова проведет в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка, а затем отправится в Калифорнию. Отмечается, что именно во Фрогморе герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл проживали до рождения их сына Арчи в 2019 году. При этом издание подчеркнуло, что королевская семья "оказала холодный прием" принцу Гарри во время его краткосрочного пребывания на родине.

Принц Гарри прибыл в Великобританию из США неделю назад, чтобы принять участие в похоронах деда. В то же время Меган Маркл осталась в Калифорнии по совету врачей. Эксперты, занимающиеся анализом положения дел в монаршей семье, предполагали, что возвращение герцога Сассекского в Соединенное Королевство впервые за год по столь трагичному поводу может помочь ему примириться с родственниками и в конечном счете укрепить британскую монархию, однако, по предварительным оценкам таблоидов, этого не произошло.