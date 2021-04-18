Более половины взрослых американцев получили первую дозу вакцины от ковида

В США более половины совершеннолетних граждан страны получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на информацию американского Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC).

По подсчетам регулятора, как минимум одним компонентом вакцины привились около 130 млн человек в возрасте от 18 лет, что составляет 50,4% населения. Всего в США доставлено более 264,5 млн доз вакцин и сделано более 209,4 млн уколов.

Полностью прошли цикл вакцинации более 83 млн человек или 32,5% взрослого населения.

В США используются для вакцинации три препарата: разработки Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Применение последней приостановлено «из соображений предосторожности».