Скоропостижно умер и заместитель Касема Сулеймани

В заявлении КСИР, публикуемом агентством Tasnim, отмечается, что Хиджази был благочестивым военачальником революции. Он проявил себя еще в ирано-иракской войне: «Особо выдающейся была его роль в мобилизации и организации исламских воинов в восьмилетней войне сил добра против боевиков Саддама».

После окончания войны он служил в генеральном штабе, на протяжении 10 лет возглавлял подчиняющееся КСИР ополчение «Басидж». Затем был заместителем начальника исследовательского отдела корпуса, который руководит значительной частью военной промышленности.