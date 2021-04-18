Отдел спорта 04:57

В европейском футболе грядет настоящая революция. Этой ночью 12 суперклубов официально объявили о создании нового футбольного турнира – Суперлиги Европы. УЕФА негодует и грозится жесткими санкциями.

«12 ведущих команд Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Европейской Суперлиги, - говорится в пресс-релизе новосозданной организации. - Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели. «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели. Еще три команды присоединятся к ней перед началом первого сезона, старт которого состоится тогда, когда это будет возможным». Всего к участию будут допущены 20 клубов - 15 клубов-основателей и пять команд, которые будут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона. Будут образованы две группы по 10 команд. Групповая стадия будет состоять из двух кругов. Три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие 4-5 места, сыграют в дополнительном двухматчевом плей-офф. Финал пройдет в мае на нейтральном поле. Все матчи будут проводиться в течение недели.

«Клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом, - сообщают организаторы. - Образование Суперлиги происходит в период, когда пандемия ускорила неустойчивость существующей в европейском футболе экономической модели. Кроме того, клубы-основатели уже несколько лет ставили цель повысить качество и плотность существующих европейских соревнований каждый сезон, а также создать формат, в котором ведущие команды и футболисты будут соревноваться друг с другом на регулярной основе. Пандемия показала, что стратегическая концепция и рациональный коммерческий подход необходимы для повышения ценности и поддержки интересов всей пирамиды европейского футбола. В последние месяцы главные футбольные лица активно обсуждали будущие форматы европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих обсуждений, не устранят основные проблемы, включая необходимость проведения матчей самого высокого уровня и дополнительные финансовые ресурсы для всей футбольной пирамиды». Президентом новой лиги стал глава мадридского «Реала» Флорентино Перес. Его заместители - Джоэль Глэйзер («МЮ») и Андреа Аньелли («Ювентус»).

Известно, что генеральным спонсором Суперлиги является банк-гигант JP Morgan, готовый вложить в турнир 4,6 миллиарда фунтов. Сам банк рассчитывает вернуть средства за счет будущих доходов от продажи прав на трансляции. 15 клубов-основателей получат 3,1 миллиарда фунтов на развитие. Деньги можно тратить на стадионы, тренировочные объекты или для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19. Каждый клуб, участвующий в Суперлиге, получит по 350 миллионов евро. Не поддержали идею немецкие и французские клубы, а именно «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». Немецкие команды не захотели отказываться от выстроенных структур и привычных соревнований. А в случае с «ПСЖ» важную роль сыграло то, что президент клуба Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group – катарский вещатель заплатил УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов.