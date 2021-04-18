Член научного совета при Минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил РИА Новости, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране пока говорить рано.

Ранее турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины «Спутник V».

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», - сказал Кайыпмаз РИА Новости.