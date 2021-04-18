В США снова стреляют: есть жертвы

Полиция американского города Остин в штате Техас сообщает о стрельбе, которую устроил неизвестный мужчина на одной из городских улиц, жертвами которой стали три человека, сообщает «Московский комсомолец».

«Темнокожий мужчина открыл огонь по людям на пересечении улиц Грейт-Хиллз-Трейл и Рейн-Крик-Паркуэй, погибли три человека», - сообщили в полиции.

По предварительным данным, преступление носит бытовой характер. Личность преступника установлена, это 41-летний темнокожий местный житель, он уже задержан полицией.