Землетрясение в Иране помешало добыче нефти

Произошедшее в воскресенье землетрясение в иранской провинции Бушер привело к частичной приостановке добычи нефти, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

В компании Gachsaran Oil and Gas сообщили, что подземные толчки вывели из строя насосную станцию, в результате чего часть добычи нефти пришлось на время остановить. Компания не уточнила, каков масштаб этой проблемы.

В свою очередь, агентство Mehr передаёт, что АЭС «Бушер» в результате землетрясения не пострадала.