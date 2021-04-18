В посольстве Чехии в Москве оставят всего пять дипломатов

После высылки из России 20 чешских дипломатов в посольстве Чехии в Москве останется работать всего пять человек. Об этом рассказал глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак, передает РИА Новости.

По его словам, из РФ выслали всю «политическую» часть посольства.

«На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как высылаемые из Чехии российские дипломаты получили 48 часов», — приводит агентство слова чиновника.