Жителей Шеки и Мингячевира задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Западного регионального управления, непосредственно подчиненного Главному управлению по борьбе с наркотиками, на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий были задержаны подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель города Шеки Парвиз Саламов, житель города Мингячевир Феруз Пашаев и житель Гёйчайского района Эмиль Эюбов.

В ходе личного досмотра у Парвиза Саламова было обнаружено и изъято 17 481 грамм героина, а во время личного досмотра автомобиля «Киа-Рио», которым управлял Феруз Пашаев, было обнаружено и изъято 1 кг 85 граммов героина и 5 кг 600 граммов марихуаны.

Во время предварительного допроса П.Саламов заявил, что заказал наркотик у гражданина Ирана, личность которого пока неизвестна следствию, и забрал его на территории города Гянджа.

В результате еще одного успешного оперативно-розыскного мероприятия на территории Гаджигабульского района задержан житель Апшеронского района Раис Ибрагимов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре у него был обнаружен в целлофановом пакете опиум общим весом 4 кг 175 граммов.

Проводится расследование.