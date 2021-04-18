Израильские эксперты: ВМС Турции – самые мощные в регионе

10:51

ВМС Турции являются сильнейшими военно-морскими силами в регионе. К такому выводу пришли специалисты израильского Исследовательского центра морской политики и стратегии Университета Хайфы, сообщает «TRT на русском».

В ежегодной оценке баланса сил эксперты рекомендовали израильскому правительству серьезно подумать о военном потенциале, которым уже обладает Анкара для решения задач в ближней и дальней морских зонах. В состав флота до конца текущего года должен быть введен крупнейший в истории турецких ВМС универсальный десантный корабль (УДК) TCG Anadolu для решения экспедиционных задач, при этом Турция может гарантированно обеспечить его прикрытие имеющимися эскортными кораблями.

Специалисты обращают внимание, что новый УДК предоставит Турции беспрецедентные возможности для проведения операций как в Черном море, так и в районе Восточного Средиземноморья. Также Анкара сейчас активно модернизирует свой подводный флот: в ближайшие годы – до 2027-го – должно быть построено шесть субмарин типа Reis по модернизированному проекту Type 214TN с анаэробными силовыми установками. Ожидается, что после Турция сосредоточится на строительстве субмарин на базе проекта Type 209, тем самым Анкара получит весомое преимущество перед Тель-Авивом с точки зрения средств подплава.