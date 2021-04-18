В Азербайджане больше всего случаев инфицирования коронавирусом фиксируется в Баку - 54,2 процента, сообщает сайт koronavirusinfo.az.

По Апшеронскому району этот показатель составляет 12,8 процента, центральным районам - 12 процентов, Гянджа-Газахскому региону – 7,5 процента, Шеки-Загатальскому – четыре процента, Губа-Хачмазскому - три процента, Лянкярану - 2,5 процента, Горному Ширвану - 2,4 процента, Верхнему Карабаху - 1,3 процента.

Меньше всего случаев заражения фиксируется в Нахчыване - 0,04 процента.