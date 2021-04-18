В Иране рассказали о переговорах с Саудовской Аравией

Тегеран всегда выступал за диалог с Эр-Риядом, заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения СМИ о переговорах страны с Саудовской Аравией.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения. По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года.

"Мы видели эти сообщения в СМИ. Важно то, что Иран всегда приветствовал диалог с Королевством Саудовская Аравия, считая, что он в интересах народов двух стран, а также мира и безопасности в Европе. Подобный подход сохранится", - приводит РИА Новости слова Хатибзаде, которые он сказал в ходе брифинга.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде. Из солидарности с Эр-Риядом дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.