Окружение Левона Тер-Петросяна обвинило Пашиняна во лжи

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что первый президент Левон Тер-Петросян в ходе их встречи в июле 2018 года в контексте карабах ского урегулирования сказал: «Земли уже ты должен отдать».

«Я должен с сожалением констатировать, что руководитель Армении – лжец, потому что такого не было. При этом Никол Пашинян говорит об этом очень категорично. Это абсолютная ложь, это не соответствует действительности, такого не было», - заявил Зурабян относительно заявления Пашиняна.

По его словам, эта способность главы армянского правительства лгать на самом деле представляет собой угрозу национальной безопасности.

Зурабян призвал Пашиняна предоставить какое-либо доказательство того, что Левон Тер-Петросян сделал приписываемое ему заявление.

«Если он говорит, что он цитирует, значит он может каким-то образом доказать, что такое было…. Но нет, это ложь, это неправда, такого не было», - отметил Зурабян, назвав поведение Пашиняна неподобающим для премьера страны.