Kapital Bank открыл круглосуточную зону самообслуживания для бизнеса

Kapital Bank представил очередное нововведение для юридических лиц и частных предпринимателей. Для бизнес-клиентов банка в филиалах «Меркез» (пр. Бюльбюля, 60, Gulustan Residence) и «Бакиханов» (пос. Бакиханова, ул. С.Годжаева 13A, Б,C) создана специальная зона самообслуживания, которая будет работать в режиме 24/7.

Новая зона самообслуживания представляет собой помещение с банкоматом и платежным терминалом, где бизнес-клиенты банка смогут совершать различные операции. Войти туда можно будет с помощью предварительно взятой на учет специальной карты, поддерживающей технологию NFC. Такого типа зоны самообслуживания в будущем будут созданы и в других филиалах.

Следует отметить, что с помощью «Клиент Банк» можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок, информации о распоряжениях и т. д.

Для подключения к системе «Клиент Банк» достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через «Клиент Банк» можно получить скидку до 25%.