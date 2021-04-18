МЧС продолжает операции по спасению граждан

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Согласно сообщению, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 23 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с двумя случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Всего за прошедшие сутки был спасен один человек, тело одного человека обнаружено и передано по назначению.