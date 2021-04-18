Переболевших COVID британцев ученые повторно заразят коронавирусом

Ученые Оксфордского университета проведут исследование повторных случаев заражения коронавирусом на молодых людях, участникам заплатят по 5 000 фунтов ($6925,5), сообщает Интерфакс со ссылкой на Sky News.

В эксперименте будут участвовать люди в возрасте от 18 до 30 лет, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Их намеренно подвергнут повторному контакту с вирусом, изолируют на 17 суток и будут наблюдать за реакцией их иммунной системы и при необходимости лечить.

Исследователи собираются выяснить, насколько и в каких случаях после перенесенного COVID-19 возникший иммунитет защищает от повторного заражения, а также какого количества вирусов достаточно для заражения.