В рамках акции «Чистые бассейны» с участием сотрудников Государственной службы экологической безопасности, Управления полиции на водном транспорте и волонтеров проходящая через территорию Нефтчалинского района часть реки Кура была очищена от синтетических рыболовных сетей и пластиковых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.

По словам официального представителя Службы Бахруза Мухаммедова, меры по борьбе с браконьерством будут еще более усилены. «Главная цель - усилить работу по охране, защите рыбных ресурсов при поддержке общественности», - добавил Б.Мухаммедов.

Он также отметил, что загрязнение бассейнов рек, выброс пластиковых отходов в воду также приводят к уничтожению биоресурсов.

«Синтетические сети и пластиковые отходы, собранные в рамках акции, переданы компании AzEkol для переработки», - сообщил представитель службы.