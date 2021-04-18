Турецкий министр: Началось строительство дороги из Азербайджана в Нахчыван

Начались работы по строительству дороги из Азербайджана в Нахчыван, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адыль Караисмаилоглу в интервью газете Yeni Safak.

"Мы обсудили с заместителем премьер-министра Азербайджана вопрос строительства дороги из Азербайджана в Нахчыван. Мы отметили, что необходимо завершить строительство в кратчайшие сроки. Строительство уже началось", - отметил Караисмаилоглу.

По его словам, также необходимо начать строительство железной дороги из турецкого Карса до пропускного пункта Дилуджу на границе с Нахчываном.

"Необходимо также провести модернизацию железных дорог в Нахчыване и после этого начать строительство прямой железной дороги из Азербайджана в Нахчыван, таким образом обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном напрямую, а не через Грузию", - сказал министр Караисмаилоглу.

Он отметил, что Азербайджан планирует строительство указанной железной дороги в декабре, однако Турция предложила сначала завершить строительство автомобильной дороги, а затем перейти к прокладке железной дороги из Азербайджана в Нахчыван.