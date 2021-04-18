Согласно сообщению, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета села Гарабаггал Гёйчайского района Рамина Джаваншир оглу Набиева, представителя районной ИВ в этом селе Гурбана Агарагим оглу Керимова и консультанта 8-го регионального управления экологии и природных ресурсов Минэкологии и природных ресурсов Мубариза Гусейн оглу Гаджиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Указанные лица задержаны в результате оперативных мероприятий 17 апреля 2021 года за требование взятки в размере девяти тысяч манатов за выдачу разрешения на незаконную перевозку верхнего плодородного слоя почвы горной территории, находящейся в собственности муниципалитета. На основании собранных доказательств Набиеву, Керимову и Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 УК Азербайджана. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.