Межэтнические столкновения в Чаде: число жертв достигло 100

Число жертв столкновения между этническими группировками на юге Чада достигло 100. Об этом сообщили в НПО «Чадская конвенция о защите прав человека», передает «Анадолу».

Столкновения вспыхнули на прошлой неделе в селах Сихеп и Амбарит в регионе Саламат – между арабами и этническими группировками дагал и кибет. Национальная комиссия по правам человека (CNDH) призвала правительство Чада объявить чрезвычайное положение в Саламате, подчеркнув необходимость разоружения населения.

Губернатор Саламата генерал Ямбайе Массира Абдел на прошлой неделе сообщил о поджоге множества домов в ходе столкновений. Абдел отметил, что в провинцию переброшены силы безопасности для прекращения насилия и задержания виновных.