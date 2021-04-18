В Азербайджане арестован еще один коррумпированный чиновник

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета Кейвенди Исмаиллинского района Акифа Баламамед оглу Дамирова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуру.

В ходе проведенных оперативных мероприятий Дамиров был задержан при получении крупной взятки от лица, обратившегося к нему за помощью по вопросу незаконной перевозки верхнего плодородного слоя почвы с лесной территории.

На основании собранных по делу доказательств 17 апреля 2021 года Дамирову было предъявлено обвинение по статьям 178.2.3, 178.2.4, 32.4, 312.1 УК. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.