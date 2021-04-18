Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал план действующего президента Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.

Во вторник Белый дом объявил, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами, передает РИА Новости.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», - говорится в заявлении Трампа, которое разместило на своем сайте Newsweek.

Бывший лидер Соединенных Штатов обозначил «две причины», по которым выбранную Байденом дату нельзя использовать. Он отметил, что в первую очередь «США могут и должны покинуть Афганистан раньше», поскольку войска находились там «на протяжении слишком большого периода времени». Трамп добавил, что, будучи действующим президентом США, он «обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещенный там контингент с 16 тысяч до менее чем 2 тысяч, а также выведя из Афганистана оборудование США стоимостью в миллиарды долларов».

Вторая причина не использовать упомянутую дату, по словам Трампа, заключается в том, что «11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны». Он подчеркнул необходимость «помнить и чтить эту дату в знак уважения ко всем, кого мы потеряли в тот день». Трамп призвал Байдена придерживаться, «насколько это возможно», даты, которую установил он будучи президентом США.