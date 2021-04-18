На освобожденных землях нашли брошенное армянами оружие фото, видео
Сотрудники Физулинского районного отдела полиции обнаружили на заброшенных военных позициях, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана, 1 пулемет, 5 автоматов, 14 различных видов гранат, 42 минометных мин, 15 гранатометных снарядов, 47 автоматных магазинов, 5 788 патронов различного калибра. Об этом haqqın.az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Найденное оружие и боеприпасы переданы по назначению.