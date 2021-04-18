Накануне в районе 22:00 пограничники погранзаставы близ села Газахлар Физулинского района выявили двух нарушителей границы. Как сообщили в пресс-службе ГПС, об инциденте были проинформированы пограничники Исламской Республики Иран.

Задержанными оказались граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман (1991 г.р.) и Хусейнпур Саджад Хасан (1993 г.р.). В результате применения оружия со стороны азербайджанских пограничников Ф.Я. Нариман получил легкое ранение, он был доставлен в Физулинский диагностический центр.

В ходе обыска на месте происшествия были обнаружены 1 159 таблеток и 78 единиц аппарата, похожего на Costed Mikro Politedve.

Также были задержаны жители Физули Гусейнов Эльшан Низами оглу (1987 г.р.) и Садеддинов Ульви Гисмет оглу (1994 г.р.), которые на автомобиле Opel (99-EY-840) прибыли встретить нарушителей, чтобы забрать препараты.

В настоящее время сотрудники пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры Физулинского района проводят необходимые оперативно-следственные действия.