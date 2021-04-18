Продолжается вакцинация сотрудников БТА
Бакинское транспортное агентство совместно с TƏBIB продолжает вакцинацию основных участников движения в секторе общественного транспорта. В общей сложности планируется вакцинировать более 1 600 сотрудников, сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА.
Согласно информации, некоторые из сотрудников уже получили обе дозы вакцины CoronaVac.
«Одним из важных вопросов с точки зрения обеспечения устойчивости пассажирских перевозок как жизненно важной области является защита здоровья сотрудников. Учитывая это, предпринимаются последовательные превентивные меры для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Благодаря этому во время пандемии не возникало риска остановки какой-либо маршрутной линии или производственной базы из-за заражения», - говорится в сообщении БТА.