Навального перевели в больницу для осужденных
Осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области РФ, переводят из колонии в областную больницу для осужденных, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
«В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — цитирует РБК сообщение ФСИН.
Стационар, куда направляют Навального, расположен на территории исправительной колонии строгого режима №3. ИК-3 расположена недалеко от центра Владимира. Колония ИК-2 «Покров», куда в начале февраля после вынесения решения суда был доставлен Навальный, находится примерно в 80 км от Владимира.