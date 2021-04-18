Рамиза Гасанова сняли с поста замминистра и назначили вместо сына Абеля Магеррамова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о снятии Рамиза Эйваз оглу Гасанова с должности заместителя министра иностранных дел, сообщает АзерТАдж.
Следующим распоряжением главы государства, Рамиз Гасанов назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Испании.
Другим распоряжением президент Ильхам Алиев отозвал Анара Абель оглу Магеррамова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Испании и Андорре, а также с должности постоянного представителя при Всемирной туристской организации.