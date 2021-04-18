Ильхам Алиев назначил новых послов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Заура Рашид оглу Ахмедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция, сообщает АзерТАдж.

Другим своим распоряжением глава государства назначил Эльдара Надир оглу Салимова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в  Иорданском Хашимитском Королеевстве. 

Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гусейна Джалал оглу Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария.