Ильхам Алиев назначил новых послов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Заура Рашид оглу Ахмедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция, сообщает АзерТАдж.
Другим своим распоряжением глава государства назначил Эльдара Надир оглу Салимова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Иорданском Хашимитском Королеевстве.
Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гусейна Джалал оглу Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария.