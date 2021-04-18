Синоптики обещают в Баку 21 градус тепла

Во вторник, 20 апреля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, осадков в основном не ожидается, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В течение дня прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха на Апшероне ночью составит 11-14, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус выше нуля.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков также не прогнозируется, однако днем в некоторых горных областях возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 25-30 градусов, в горах ночью 7-12, днем воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля.