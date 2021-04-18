Минобразования запускает новый конкурс для представителей СМИ

Министерство образования Азербайджана запускает конкурс видеосюжетов на тему «Учитель-победитель» среди представителей СМИ. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, цель конкурса, который пройдет с 19 апреля по 28 мая, – прославить азербайджанских учителей, которые участвовали в 44-дневной Отечественной войне и сыграли свою роль в формировании победившего воина.

Конкурс проводится по следующим темам:

- «Учитель солдата-победителя» - видеоочерк об азербайджанском учителе, воспитывающем школьников и студентов в патриотическом духе;

- «Учитель на передовой» - история жизни учителей солдат, шехидов, принявших участие в Отечественной войне;

Требования к конкурсу:

- в конкурсе могут участвовать все представители азербайджанских СМИ;

- видео, отправленное на конкурс, не должно превышать двух минут;

- видеоролик с необходимой информацией об участнике (имя, фамилия, возраст, город (район) проживания, название СМИ и должность, которую он занимает, контактный телефон) необходимо отправить на электронный адрес [email protected] до 21 мая 2021г.

- каждый участник может прислать всего один ролик;

- видеосюжеты, присланные на конкурс, должны начинаться с предисловия «Учитель-победитель».

По завершении конкурса видеоистории будут оценены оргкомитетом, победители будут награждены.