Крупнейший в мире айсберг почти растаял

Один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти растаял. Он уменьшился примерно до 20,5 квадратных километра, то есть почти в 300 раз, сообщает BBC News.

Отмечается, что в 2017 году, когда A68 откололся от Антарктиды, его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров. Как показывают спутники, огромный айсберг практически исчез – от него осталось множество мелких фрагментов, которые, по словам Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать.

По данным ученых, айсберг разрушили волны, теплая вода и высокая температура воздуха в Атлантике.

Гляциологи (специалисты, занимающиеся изучением всех видов льда и снега) подчеркивают, что судьба А68 не может быть примером изменения климата, вызванного деятельностью человека, так как является частью естественного процесса.