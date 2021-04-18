Израильские журналисты отправились в Агдам

19 апреля началась поездка израильских журналистов в Агдам. Как сообщает Trend, в ней принимают участие корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут.

Израильские журналисты посетят Джума-мечеть в Агдаме, осмотрят руины драматического театра, ознакомятся с последствиями армянского вандализма в Музее хлеба и на территории «Имарет».

На 20 апреля запланирована их поездка в Физули, Зангилан и Губадлы.