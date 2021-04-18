В Хырдалане задержаны воры

Сотрудники Апшеронского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в совершении кражи, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны жители города Хырдалан М.Саламов и С.Багирлы подозреваемые в хищении проводки и ремонтно-строительных инструментов на сумму 1 000 манат из помещений жилого комплекса «AAAF Park».

По факту проводится расследование.