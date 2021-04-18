Партия зеленых назвала своего кандидата на место Меркель

Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бэрбок станет кандидатом в канцлеры ФРГ от этой германской политической силы на предстоящих выборах в Бундестаг (германский парламент). Такое решение принято в понедельник по итогам заседания федерального правления "экологов", сообщает ТАСС.

"Настал момент сказать, что первым кандидатом в канцлеры от "зеленых" будет Анналена Бэрбок", - объявил на пресс-конференции сопредседатель объединения Роберт Хабек. Он назвал претендентку "обладающей бойцовскими качествами волевой женщиной", которая точно знает, чего хочет.

"Я глубоко убеждена в том, что эта страна нуждается в новом начале", - заявила со своей стороны 40-летняя Бэрбок.

Окончательно претендент от «зеленых» будет утвержден на федеральном съезде, который намечен на 11-13 июня.

Опросы показывают, что партия стабильно держит второе место и всего на 3-5% отстает от лидера, правящего консервативного блока ХДС/ХСС. Отмечается, что «зеленые» выдвигают своего кандидата в канцлеры Германии впервые за свою 40-летнюю историю, передает Deutsche Welle.

Если эта политическая сила войдет в следующее правительство ФРГ на правах младшего партнера, Бэрбок может стать вице-канцлером и возглавить одно из основных ведомств, например, МИД. Бэрбок известна своими резкими высказываниями в адрес России, а также выступает против реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2».